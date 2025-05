Igea Virtus-Siracusa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Promozione nelle mani del. La squadra di Turati, nell'ultima giornata del Girone I di Serie D, sul campo della già salvaha la possibilità di vincere il campionato e festeggiare l'approdo in C a discapito della, un punto sotto alla capolista (75 e 74) e impegnata in casa della Sancataldese.Maggio e compagni, con una vittoria, sarebbero certi del salto di categoria; un pari dovrebbe comportare il contemporaneo mancato successo degli amaranto; in caso di sconfitta, occorrerà che la diretta concorrente faccia altrettanto per evitare sorpasso o arrivo a pari punti e - nel secondo caso - spareggio in campo neutro eventualmente previsto l'11 maggio.

Tutto su Igea Virtus-Siracusa: data, orario, formazioni, canale tv e dove vedere in diretta streaming il match di Serie D.Igea Virtus-Siracusa, in diretta tv, sarà visibile su Tris (canale numero 85 del digitale terrestre in Sicilia).Igea Virtus-Siracusa sarà disponbiile anche in streaming su Teletris.it.