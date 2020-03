Batte la generosaa dieci minuti dalla fine e per la classifica non conta che quel gol da tre punti sia arrivato su un calcio da rigore molto dubbio, chetrasforma in oro puro. Per una notte, almeno per una notte, dunque, il primo posto dellatorna in, anche se dal match non arrivano grandissime certezze e sicurezze su questo Barcellona non certo irresistibile.E allora forse non è un caso che ci sia una certa attesa, al. Come se ci fosse qualcosa da capire. E in effetti c’è. C’è da capire e da vedere la reazione delalla batosta rimediata nel Clasico che una settimana fa gli costò pure lo scettro della Liga.. Il Barça è fatto così: va in campo, tratteggia le sue geometrie, aspetta e poi colpisce.. Almeno, così è il Barcellona degli ultimi tempi, neppure parente alla lontana di quello dei tempi di don Pep, per capirci. Per giunta, continua a non farsi mancare proprio niente in quanto a scandali e polemiche e anche a dissidi e malumori.a, quello che incrocia il Real Sociedad e che per mettere ansia ai baschi s’affida stavolta a un tridente vero, là davanti, con(al posto di Vidal), passato nel giro di due settimane da centravanti del Leganes che rischia la Segunda divisione a prima punta tra. E a dire il vero, il danese (preso per 18 milioni per sostituire almeno nella Liga Dembélé, non è infatti nella lista Champions) ha il fuoco dentro. E’ lui, infatti, in avvio, il più lesto, il più vivo, il più generoso.Quello che ne ha fatto quest’anno una delle squadre più interessanti e apprezzate della Liga, come confermano la conquista della finale dellae la legittima aspirazione di entrare tra le prime quattro per volare in Champions. Non è squadra che ha un gran gioco di difesa, la Real - o Reala, come lo chiamano i tifosi baschi - e allora solito e ormai consolidato atteggiamento:. E il Barcellona pacato e sornione deve stare attento. Attento soprattutto ai tagli di- che s’intende assai bene con- e alla velocità di, rimesso in campo per quest’occasione al posto dell’ex Manchester United Januzaj.. Tant’è che ter Stegen in assenza di cose serie se li crea da solo un paio di problemini. Roba legata ad un palleggio eccessivo in area di rigore e qualche molle sortita al di là dei sedici metri.Tant’è che l’unica, vera occasione è quella che spreca Messi quando (40’) conclude fuori col suo sinistro d’oro un bel suggerimento proprio di Braithwaite.. E la morale è che se il Barcellona non vuole veder scappare il Real Madrid (che giocherà domani, domenica, in casa del Betis) dovrà darsi un po’ una mossa. E infatti se la dà.. E le cose vanno meglio. C’è più presenza del Barça, adesso, nell’area del Real. E c’è Messi che - ora sì guardato a vista - tocca pericolosamente palloni davanti a Remiro, mentre si fanno vedere al tiro pure(65’) col portiere basco che si salva edi testa, ma con poca forza nella deviazione. Ma è un’altra partita, adesso. Sì, Alguacil, l’allenatore basco, tira via Barrenetxea e mette in campo il giovane - e bravo - Oyarzabal alto a sinistra per portare la sua squadra un po’ più avanti, ma ormai il Barça è in pressione costante e sono rare, le ripartenze del Real, che quando riparte trova spazio soprattutto sul lato chenon difende sempre al meglio, oppure con Isak che si fa vedere, finalmente, ma che come gli capita spesso, fa fatica a prendere le misure giuste della porta. Così come fa anche Monreal sprecando una grandissima occasione., ma la scossa alla partita la dà Juan Martinez Munuera, l’arbitro del match. Il quale, si fa convincere dal Var che (80’) il tocco di braccio di Le Normand (coperto da Lenglet ) è da calcio di rigore. EA dieci minuti dalla fine è un bel regalo quel rigore che, annullato al 96’ un secondo gol a Jordi Alba, si porta e si porterà dietro dubbi, polemiche e, da parte del Barcellona, anche tanti ringraziamenti.