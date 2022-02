Tre giorni per decidere. Kaio Jorge potrebbe fare la valigia entro il 15 febbraio, quando chiuderà il mercato in Svizzera. Su di lui, negli ultimi giorni, si è fiondato il Basilea, che ha fatto una richiesta ufficiale di prestito alla Juve. Da Torino sono arrivati segnali di apertura, non sul fronte giocatore che, al momento, non vuole cambiare aria. Ne aveva parlato in questi termini Allegri, alla viglia della sfida di Coppa Italia con il Sassuolo: "Sono molto contento di lui. Aveva la possibilità di andare a giocare, tra l'altro al Sassuolo, ha preferito rimanere. Domani deciderò se farlo partire dall'inizio o a partita in corso. Lui è contento di essere rimasto, farà il suo percorso".



POCO SPAZIO - Contro la squadra di Dionisi Kaio Jorge è entrato solo al 90', senza possibilità di lasciare il segno, uno scenario già visto che rischia di ripetersi ancora nelle prossime settimane. In questa stagione ha giocato solo 124' tra campionato e Coppa Italia, l'esclusione dalla lista Champions League e l'arrivo di Vlahovic potrebbero fargli vedere il campo solo in allenamento. Di fatto il numero 21 è a un bivio: restare a Torino a continuare lo stage formativo o cambia aria, per giocare con continuità. La Juve gli ha dato carta bianca, tocca a lui decidere.