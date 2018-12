IL TABELLINO

, ha regalato alla sua squadra uno dei pochi sorrisi di questa stagione e l’ha portata agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà i campioni d’Italia della. Ha fatto tutto questo col suo terrificante sinistro, piede baciato dal dio del calcio.. Quanto ha fatto Orsolini rende più inquieta la vigilia dell’Empoli che domenica sfiderà il Bologna in uno dei primi spareggi del campionato.Per tutto il primo tempo il Bologna ha attaccato senza molto ordine ma con sufficiente insistenza.: il centrocampista del Bologna ha conquistato la palla a metà campo e ha visto il taglio di Orsolini dal centrodestra alla sinistra, lo ha servito, il giovanotto ha fatto partire il sinistro dall’area piccola, Cordaz gli ha chiuso la porta sul primo palo ma la respinta del portiere è finita di nuovo a Orsolini che stavolta ci ha messo ancora più forza, più cattiveria e più precisione,In quei primi 45' ci sono stati lunghi tratti in cui non si è vista la differenza di categoria fra le due squadre, entrambe in crisi nei rispettivi campionati. Commettevano tutt’e due lo stesso tipo di errore, con una scadente qualità tecnica sbagliavano lanci e appoggi e uscivano a fatica da una blanda opposizione. Il Bologna non costruiva da dietro (ci ha provato una volta Gonzalez e ha messo la palla in tribuna), iniziava la sua azione da Poli più che da Nagy, lavorava tanto Santander ma ai lati né Mbaye, né Dijks davano un contributo sufficiente alla manovra d’attacco. La squadra di Inzaghi ha avuto comunque qualche buona occasione per segnare, grazie soprattutto alla disattenzione della difesa calabrese, ma Cordaz ha salvato a più riprese la sua porta sulle conclusioni di Santander.Santander è rimasto negli spogliatoi mezzo acciaccato, Inzaghi ha messo Palacio al suo posto e alla prima occasione, un ex, controllato male da Simy: la punizione tagliata di Orsolini è stata un pezzo di bravura di un giocatore che sta crescendo e che è già seguito dallo staff azzurro di Mancini. L’ex atalantino ha continuato a imperversare.. Inzaghi lo ha sostituto con Dzemaili per evitare ogni tipo di problema in vista della trasferta di Empoli: il Dall’Ara era quasi vuoto, ma si è scaldato, eccome, per il ragazzino accompagnato in panchina da un lunghissimo e speranzoso applauso.Marcatori: 40' p.t. Orsolini (B), 11' s.t. Falcinelli, 22' s.t. Orsolini (B).Assist: 11' s.t. Orsolini (B), 22' s.t. Palacio (B).Bologna (3-5-2): Da Costa; Gonzalez, Calabresi, Helander; Mbaye, Poli, Nagy, Orsolini (dal 23' s.t. Dzemaili), Dijks; Santander (dal 1' s.t. Palacio), Falcinelli (dal 30' s.t. Okwonkwo). All. Inzaghi.Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Golemic, Marchizza (dal 4' s.t. Curado), Martella; Rohden, Aristoteles (dall'11' s.t. Tripicchio), Zanellato; Barberis, Firenze, Simy (dal 21' s.t. Budimir). All. Oddo.Arbitro: Sacchi di Macerata.Ammoniti: 17' p.t. Sampirisi (C), 42' p.t. Zanellato (C), 10' s.t. Curado (C).