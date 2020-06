Il Brescia ritrova Mario Balotelli. Dopo essere stato respinto ieri al centro sportivo di Torbole, l'attaccante ha partecipato quest'oggi alla seduta di allenamento pomeridiana. Scaduti i termini del certificato di malattia ricevuto 6 giorni fa, Balotelli ha svolto in mattinata degli esami nella clinica Panathleticon per verificare le proprie condizioni di salute e ha successivamente ottenuto l'autorizzazione per tornare a lavorare.



Si è trattata di una seduta individuale, lontano dal resto della squadra allenata da Diego Lopez, mentre proseguono i contatti con i legali della società per provare a raggiungere un'intesa sulla possibile risoluzione anticipata del contratto.