Il chirurgo e specialista Giacomo Zanon, responsabile sport medicine del gruppo Habita, ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport sull'operazione al ginocchio a cui si è sottoposto il centorcampista della Juventus, Paul Pogba



OPERAZIONE DOVUTA - "Non conosco nel dettaglio il caso e il tipo di lesione, ma generalmente quando è coinvolto il menisco laterale è difficile pensare di non intervenire chirurgicamente. È chiaro che, se dopo un periodo così lungo si è poi arrivati all’operazione, le cosiddette terapie non hanno avuto l’effetto sperato".



MONDIALE - "È a rischio. Una meniscectomia richiede dai 45 ai 60 giorni solo per tornare a correre, figuriamoci per giocare. E Pogba non è esattamente un brevilineo, il suo recupero potrebbe richiedere anche tempi più lunghi"



OCHIO ALLE COMPLICAZIONI - "Nel 2023 al top? Difficile dirlo, perché va verificato anche l’adattamento del ginocchio a stare senza quel pezzo di menisco. Bisogna stare attenti, possono anche emergere condrolisi fastidiose..."