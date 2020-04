Mentre si parla molto - e comprensibilmente, visti gli interessi che muove - della ripresa del calcio di Serie A,Chi ha solo un’idea di ciò che è la Serie C,e che, successivamente, si cercherà di adottare anche in B.in un mondo che ha 60 squadre ma ogni stagione rischia di perderne una buona parte per motivi finanziari anche adesso che l’attenzione è aumentata. Una realtà nella qualeIn questo marasma, la Serie C ha la fortuna di avere un presidente che conosce il calcio, il mondo e il buon senso:. Il quale ha deciso, assieme al consiglio direttivo, di prendere l’unica strada che appare al momento possibile:. Una scelta che sarà sottoposta il 4 maggio - data simbolica, quella della ripartenza - all’assemblea dei club. Da dirigente esperto,Il piano è questo.di Berlusconi e Galliani (a +16 sulla),(a +6 sullae a +8 sul, che ha una partita in meno) e(a +9 sul)., mentre sono garantite. Questo, se non ci saranno defezioni per cause economiche, determinerà nella prossima stagione. Certamente troppe, perché, ma nell’emergenza assoluta è una controindicazione sopportabile.che dovrebbe essere determinata dai, 9 per ogni girone più la vincente della Coppa Italia. Non potendo esistere un criterio per scegliere,, assegnando a ogni club un peso diverso in base alla posizione in classifica.ma forse è l’unica soluzione possibile. Anche se questo scatenerà ciò che il presidente federale Gravina vuole evitare, e cioè il ricorso alla giustizia ordinaria.Sta per esplodere un altro caso, ma se questa strada non va bene, occorre una proposta alternativa:@steagresti