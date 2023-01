Colpo da 90 in canna per il Frosinone di Fabio Grosso.



La capolista dell'attuale torneo di Serie B sta gettando le basi per portare alla corte dell'ex terzino della Nazionale uno dei giovani più promettenti del nostro calcio.



Stando a quanto riporta stamane la Gazzetta dello Sport, i ciociari avrebbe contattato nei giorni scorsi il Bologna per provare ad ottenere il prestito del 22enne Emanuel Vignato, chiuso in rossoblù da Riccardo Orsolini.



Una risposta è attesa a stretto giro di posta.