Nuova vita, anzi nouvelle vie. Mattiaha dovuto lasciare l'Italia e trasferirsi in Francia per ritrovare minuti, continuità e importanza, tre cose che, dopo un inizio di carriera da prodigio sembrava aver perso in Serie A. Chiusa la parentesi Milan, alla Juventus aveva vinto tanto (tre scudetti in tre stagioni, oltre a una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana), senza però diventare mai un punto fermo della squadra, né con Allegri, l'allenatore più importante per lui, né con Sarri. All'inizio dello scorso ottobre, poi, la decisione di lasciare i bianconeri perAll', Mattia è rinato. è diventato subito importante per Rudi Garcia, uno che se lo ricordava bene dai tempi sulla panchina della Roma. In questa stagione ha collezionato, tra Ligue 1 e Coppa, e ha già espresso la sua volontà: restare in Francia anche in futuro. Quel campionato che aveva sfiorato qualche già un anno e mezzo fa, quando. Tutto fatto, quasi... perché i bianconeri all'ultimo rifiutarono e fecero saltare l'operazione. Ora il Psg, per De Sciglio, è solo un ricordo e un avversario, distante solo tre punti in campionato.La testa di Mattia, ora, è tutta concentrata sul presente e su un obiettivo difficile, ma al tempo stesso stimolante: convincere il ct Mancini a convocarlo con la Nazionale per l'Europeo di giugno. Poi sarà il tempo di pensare al futuro, partendo però da alcune certezze. Oltre al terzino, anche. La Juventus sarebbe d'accordo, a un anno dalla naturale scadenza del contratto, il valore che il classe '92 ha ancora a bilancio.che sarebbe utile a finanziare il prossimo mercato dei bianconeri, che per diventare realtà deve però superare alcuni problemi di natura economica: quelli che sta affrontando il club francese.. Un intoppo da superare, magari grazie a un grande finale di stagione e a una qualificazione in Champions League che porterebbe soldi freschi in cassa. Risorse che permetterebbero a De Sciglio di continuare a vivere la sua nouvelle vie francese.