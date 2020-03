Non c'è ancora un appuntamento fissato in agenda, ma l'incontro ci sarà. Più avanti, quando in via Aldo Rossi ci sarà maggiore chiarezza., dallo scottante rinnovo di Gigio Donnarumma, in scadenza nel 2021, al futuro di Bonaventura e Romagnoli, che per ragioni diverse potrebbe fare la valigia al termine della stagione, fino ad arrivare ai talenti che fanno parte della scuderia del super agente italo-olandese, che fanno gola ai grandi club, Milan compreso.Tra questi c'è senza dubbioattaccante classe 2001, di proprietà dell'AZ, sul quale i rossoneri hanno messo gli occhi da tempo.sta vivendo una stagione fantastica, con 20 gol e 13 assist in 38 partite tra campionato e coppe, numeri che hanno spinto la squadra di Alkmaar fino al primo posto in Eredivisie in compagnia dell'Ajax, a sognare un titolo che manca dal 2009.Giovane, di talento e con un ingaggio limitato, l'identikit perfetto per il Milan che sarà, in piena linea con i parametri dettati da Gazidis. Boadu ha tutto per sbarcare a Milanello, il problema può essere rappresentato dal prezzo e dalla concorrenza.a questo bisogna aggiungere le commissioni per Raiola. Con il quale il Milan parlerà, quando i ruoli in società saranno definiti.