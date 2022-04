Non c’è più calendario che tenga, avversario difficile o agevole, vantaggio che possa essere determinante da qui alla fine., a partire da domani e se vincere sempre può bastare all’uno (il Milan), non può bastare all’altra (l’Inter).Per la veritàe vincere le altre tre, visto che hanno il vantaggio degli scontri diretti. Ma, come i miei lettori sanno, ioDa dove mi proviene tanta sicurezza?Premesso che nel calcio nessuno è mai sicuro di niente e i pronostici si fanno anche in base alle sensazioni,. Mi riferisco all’organico, alla mentalità, all’abitudine a vincere (l’anno scorso lo scudetto, quest’anno la Supercoppa e c’è anche una finale di Coppa Italia), alla brillantezza atletica, alla facilità nel fare gol.Tutte cose che, a dispetto dei risultatisti (cioè quelli che giudicano una squadra solo in base al risultato), si sono viste anche a Bologna. Essere passata in vantaggio dopo appena tre minuti, aver dominato fino al pareggio avversario e fino a quando Radu ha sbagliato, dimostrano cheNaturalmente ha ragione Simone Inzaghi quando dice - come ha detto - che l’Inter avrebbe dovuto fare il secondo gol per gestire al meglio la gara. Ma nessuno poteva pensare agli errori capitali di Dimarco e di Radu. Tuttavia il calcio va anche previsto perché basta poco per farlo deviare dal corso di eventi che sembrano certi.Consapevole di questa grande verità,. Primo, perché se così fosse, l’Inter avrebbe vinto a Bologna agevolmente. Secondo, perché in teoria il Milan affronterà squadre meno motivate di quelle che incontrerà l’Inter. Ma, ripeto, che motivazioni aveva il Bologna? In pura teoria nessuna, se non quella di giocare lealmente come contro qualsiasi avversario.Ora mi sembra che questo sia un nuovo modo di affrontare le partite, soprattutto nel finale di campionato.o, peggio, da complice all’avversario titolato. Nessuno va in campo pensando alle vacanze (casomai al prossimo ingaggio da meritare). Nessuno tira più indietro la gamba o fa una corsa in meno. Mi sento di dire che è cresciuta la professionalità e, con essa, la sportività.(che, tra l’altro, arriva da due sconfitte sanguinose)(proprio con la squadra che ha umiliato la Fiorentina in casa). Troveranno avversari agguerriti. Nel primo caso, vogliosi di riscatto. Nel secondo, desiderosi di proseguire la striscia favorevole.(Milan a, la fatal Verona, ricordate? Anche allora non aveva stimoli) e Inter in casa con l’. Forse(penultima e ultima) sonoda superare per l’Inter (i due avversari potrebbero avere fame di punti salvezza), rispetto al Milan che ospita l. Ma davvero c’è qualcuno pronto a scommettere che, tra l’altro in corsa per l’Europa, regali tre punti ai rossoneri? O che lo faccia l’ambizioso, profeta del nuovo buon calcio?Io non ci credo. Anzi, sono convinto che. Il Milan, lo dicono anche le ultime partite, continua a segnare poco e a fatica. Tutti invocano, ma lo svedese non gioca una partita dall’inizio da più di tre mesi. A Roma la vittoria è stata legittima, ma frutto di un colpo di reni quando molto sembrava perduto. Insomma,