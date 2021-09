Era il. Quel giorno, appena 17enne, esordì in Serie A in un Chievo-Roma, ma a renderlo ancora più famoso fu il siparietto con Francescoche, notando quel ragazzino durante il riscaldamento, gli chiese chi fosse e iniziò a palleggiare con lui. L'Italia non cominciò a parlare soltanto del trequartista classe 2000, ma anche diQuattro anni dopo, Samuele si è svelato e ha segnato il suo. Già, perché nel frattempo quel ragazzino ha lasciato la sua Verona per trasferirsi in Brianza. La scorsa estate Adrianoche gli avevano presentato delle offerte:si erano mossi per il talento classe 2004.Papà e mamma, italiano e brasiliana, insieme a Samuele e il suo entourage hanno scelto un percorso diverso rispetto al salto diretto in una big: il tempo non manca, meglio fare un passo intermedio per continuare a crescere e maturare. Vignato non ha fretta, ma sta già bruciando le tappe e qualche giorno fa è diventato il. Primi passi "tra i grandi", come ha riconosciuto lui stesso su Instagram, di un percorso destinato a portarlo lontano.