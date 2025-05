Il Napoli espugna il Via del Mare: 1-0 al Lecce nel segno di Raspadori, Conte ancora a +3 sull'Inter

AFP via Getty Images

Lecce-Napoli, 35esima giornata di Serie A

(che scenderà in campo questa sera alle 20.45 contro il Verona). Vittoria di fondamentale importanza per Antonio Conte, che nonostante una partita non brillante, porta a casa punti importantissimi in ottica scudetto. Ai partenopei basta un goal di, nel primo tempo, per condannare il Lecce, che resta a un solo punto dalla zona retrocessione.24' Raspadori (N)Falcone; Guilbert (63' Danilo Veiga), Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret (65' Berisha), Kaba (46' Tete Morente); Pierotti (84' N'Dri), Coulibaly, Karlsson (46' Helgason); Krstovic. All. Giampaolo

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano (87' Ngonge), Anguissa, Lobotka (54' Gilmour), McTominay; Raspadori (78' Billing), Lukaku (87' Simeone). All. ConteMassaKrstovic (L), Tete Morente (L)88' - Coulibaly prende coraggio e calcia dalla distanza: ma il pallone si alza sopra la traversa.67' - Helgason va vicino al goal del pareggio: punizione battuta dal centrocampista giallorosso che esce di pochissimo.53' - Occasione Lecce: Helgason si mette in proprio e calcia da fuori area, il suo tiro viene deviato da Lobotka e Meret smanaccia in corner.

50' - Il Napoli va in goal con il colpo di testa di Olivera sugli sviluppi di un corner, ma è tutto fermo per il la spinta di McTominay su Falcone.44' - Occasione Napoli: McTominay imbuca per Raspadori, che calcia e va vicinissimo alla doppietta personale.38' - Traversa Lecce: corner battuto in maniera magistrale da Karlsson e colpo di testa di Gaspar che sbatte sul montante.37' - Proteste del Lecce che chiedeva un calcio di rigore per il tocco di braccio di Spinazzola: per Massa e la sala Var non ci sono gli estremi per concedere il penalty.

20' - Primo squillo del Lecce: buona manovra offensiva dei salentini guidata e conclusa da Krstovic, il cui tiro però si spegne sopra la traversa.13' - Si fa vedere in avanti il Napoli con Politano che crossa al centro il pallone per il colpo di testa di Anguissa che, però, è troppo debole.6' - Il gioco è stato momentaneamente interrotto per via del lancio di fumogeni da parte dei tifosi del Lecce2' - Annullato un goal al Napoli: la sbloccano subito gli azzurri grazie a Lukaku, ma il VAR cancella la rete per la posizione di fuorigioco dell'attaccante belga.