Il retroscena: "Il Como aveva praticamente preso Eric Garcia dal Barcellona". Cosa è successo a gennaio

Nell'inverno di fuochi d'artificio sul mercato da parte del, poteva rientrare anche un altro colpo da novanta:, difensore classe 2001 in forza al, rientrato l'estate scorsa da un fruttuoso prestito al Girona.Fabrizio Romano spiega che l'affare era in fase più che avanzata:tra i club. Ma allora come mai Fabregas non ha potuto contare sul duttile difensore impiegabile sia al centro sia sul fianco destro della difesa?La colpa, o il merito se la si guarda dal punto di vista dei catalani, è del tecnicoche dopo la qualificazione alla finale di Coppa del Re ai danni dell'Atletico Madrid ha confermato:, e così è rimasto.

E infatti,per portare a casa il risultato in un momento in cui Sorloth e compagni stavano producendo il massimo sforzo offensivo. Eric è stato schierato addirittura ae ha svolto un lavoro di filtraggio encomiabile. Un po' come ha fatto per tanti annitra terzino e mediano, con in più doti da difensore centrale. Fabregas ci aveva visto giusto, ma così anche Flick.