. Promossa in Serie A dopo 23 anni, la società granata è ancora alla ricerca di chiarezza sul futuro. Il Noif (Norme Organizzative Interne Figc), infatti, parla chiaro: un soggetto - in questo caso Lotito - non può essere proprietario di due club che competono nello stesso campionato.Il proprietario biancoceleste non è il diretto controllante del club granata, in mano per il 50% al figlio Enrico e per l'altro 50% al cognato Marco Mezzaroma. Legame troppo solido per la Figc, che vieta relazioni dirette fino al quarto grado di parentela.Le ipotesi sul tavolo sono molteplici. Nella serata di ieri si è diffusa una voce secondo cui, già proprietario del Leeds United in Premier League, avesse trovato l'accordo per 72 milioni di euro. Voce prontamente smentita da fonti vicine a Lotito, ma qualcosa bolle in pentola. Perché la scadenza si avvicina e la Salernitana non può permettersi una clamorosa esclusione dalla massima serie. Ad interessarsi, nei giorni scorsi, è stato anche, ex proprietario - con risvolti negativi - del Pisa. Ma una nuova pista porta anche al Golfo Persico: secondo il Sole 24 Ore, infatti, unasi sarebbe fatta viva con un'offerta importante. La cordata, formata da Bin Zayed Groupd (gruppo che fa capo a un membro della famiglia reale) e da Blue Skye (socio di Elliott nel Milan), avrebbe avanzato la propria proposta.Il tempo, però, stringe. Per questo, da settimane, gli avvocati del presidente Lotito. E' questa, al momento, la soluzione più probabile, così da valutare la cessione con maggiore calma. A Salerno, intanto, si attende la fumata bianca. Così da non rovinare, burocraticamente, un dolce sapore atteso 23 anni...