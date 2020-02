Ai microfoni di Sky Sport ha preso la parola Josip Ilicic dopo il successo sul Valencia: "Noi l'avevamo preparata come sempre. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo senza concedere nulla. Nella ripresa ci spiace per il gol preso ma anche loro hanno creato qualcosa. Non sono la squadra che si è vista oggi. Li abbiamo messi in difficoltà perchè abbiamo giocato meglio noi".



Sul ritorno: "Possiamo fare ancora meglio. E' il terzo anno che sono qua, abbiamo dimostrato molte volte che non molliamo. L'Atalanta non è più una sorpresa. Stiamo facendo cose importanti".