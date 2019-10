I piccoli gesti che creano spogliatoio, e che fanno integrare i nuovi: nella Lazio Lazzari si gioca il posto da titolare con Marusic, si sta ambientando a Roma, sta trovando continuità e rendimento. Oggi siparietto tutto social con Ciro Immobile. L'esterno lo ha accompagnato a casa, e Ciro ha giustamente ringraziato il compagno.



REPLICA E... IMPREVISTO - Lazzari ha prontamente risposto: "Ma che scherzi, per me è un onore!", affaire chiuso, direte voi. E invece, subito dopo, Immobile rettifica: "Anche se hai sbagliato strada...ma non fa niente!". Qualcosa deve essere andato storto: non ci sono stati problemi di cross mancati o assist, piuttosto di... navigatore.