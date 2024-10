ANSA - Inchiesta ultras, arriva il turno di Calabria: slitta la testimonianza del capitano del Milan

Dopo le deposizioni di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, e Javier Zanetti, vice presidente onorario della società di Viale della Liberazione,, infatti,, come riportato da ANSA,che il 30 settembre scorso ha portato a 19 arresti, azzerando i vertici della curva Nord interista e della Sud milanista. Stando agli atti dell'inchiesta di Polizia e Guarda di Finanza, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, Calabria nel febbraio 2023 avrebbe incontrato Luca Lucci, capo degli ultras rossoneri e ora in carcere, in un bar a Cologno Monzese.

Sulla questione dei biglietti che la curva Nord voleva per la finale di Istanbul in Champions League, Zanetti ha affermato di non averne parlato con l'amministratore delegato, nonché attuale presidente dei meneghini, Giuseppe Marotta, chiarendo come tutto fosse già noto alla società. Ha riferito anche di aver conosciuto Antonio Bellocco, morto più di un mese fa per mano di Andrea Beretta, altro leader ultrà.

