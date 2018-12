Incredibile in casa Milan. In piena emergenza per le squalifiche di Tiemoué Bakayoko e Franck Kessie, oltre al lungodegente Lucas Biglia, Gennaro Gattuso perde in vista della Fiorentina anche Andrea Bertolacci.



STOP NELLA RIFINITURA - Il centrocampista ex-Genoa si è infatti fermato per un problema muscolare nel corso dell'allenamento di rifinitura e non ce la farà ad essere a disposizione dell'allenatore rossonero per la gara di domani pomeriggio contro la Fiorentina.



DUE LE ALTERNATIVE - L'emergenza è totale e se già alla vigilia si parlava di formazione ampiamente rimaneggiata, domani Gattuso dovrà trovare soluzioni anche mai sperimentate in stagione. La prima è quella di dare spazio a uno dei giocatori che non ha mai schierato quest'anno: Riccardo Montolivo. Sarebbe la sostituzione più logica, ruolo su ruolo, ma non è l'unica opzione. L'alternativa è passare a un 4-3-3 con centrocampo misto José Mauri davanti alla difesa e Calhanoglu e Laxalt come mezzali. L'uruguaiano non è però al meglio e anche vedere il trequartista turco in un centrocampo a 2 con Mauri e Castillejo nel ruolo di esterno è una possibilità da tenere in considerazione.