Ronaldinho da record: due arresti nel giro di 48 ore in Paraguay. Fermato una prima volta per possesso di passaporto falso ad Asuncion, dove si trovava con suo fratello per presentare il suo libro 'Genius of Life' e per partecipare a iniziative benefiche, l'ex Barcellona e Milan era stato poi rilasciato "perché ingannato in buona fede". Ora, il Gaucho ci è ricascato: l'Ufficio del Pubblico ministero paraguaiano ha comunicato via Twitter che "la Procura generale ha firmato un ordine di detenzione ed ha imputato all'ex calciatore Ronaldinho l'uso di un documento pubblico di contenuto falso chiedendo una misura cautelare di prigione preventiva", poi su Facebook ha aggiunto che il brasiliano e il fratello sono stati arrestati e consegnati al Gruppo speciale della Polizia Nazionale, a disposizione della magistratura. Nessuna dichiarazione dall'avvocato ​Alcides Cáceres Ibarra dopo l'incontro con i due, i media locali ipotizzano anche il reato di riciclaggio.