Infortunio Baldanzi con l'Italia U21 a Euro 2025: problema al ginocchio, come sta e quando torna in campo

Ore di attesa in(e Roma) per conoscere l'entità dell'infortunio subito dadurante la gara dellacontro la Slovacchia. Il trequartista, costretto a lasciare il campo al 63' dopo un intervento falloso da parte di un avversario, ha riportato un. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Tempo, il numero 35 della Romae sottoporsi a un ciclo di fisioterapia per smaltire il dolore e tornare progressivamente a disposizione.Il problema, seppur non grave, è legato ai carichi di lavoro accumulati nelle ultime settimane e al colpo subito nel corso della partita. Baldanzi, classe 2003, ultima gara del girone.Il centrocampista della Roma sarà dunque a disposizione del commissario tecnico Carmine Nunziata per i quarti di finale: gli Azzurrini hanno già conquistato con 90 minuti d’anticipo il passo per la fase ad eliminazone diretta dopo aver battuto nelle prime due sfide del girone Romania e Slovacchia.