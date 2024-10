Infortunio Bremer, quando rientra nella Juventus

ha iniziato l'iter riabilitativo dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata nella partita di Champions League contro il Lipsia durante uno scatto con Openda. Il difensore brasiliano si è operato martedì 8 ottobre in Francia, a Lione, affidandosi allo stesso chirurgo che ha operato Ibrahimovic nel 2022 quando era al Milan: il dottor Bertrand Cottet-Sonnery, uno dei più esperti nel settore.- Data per certo la fine della stagione anticipata, ora l'obiettivo deve essere quello di far tornare Bremer in forma come prima dell'infortunio. I tempi di recupero non verranno forzati, la priorità viene data al recupero del giocatore al 100%., Bremer potrebbe tornare a correre intorno ad aprile prossimo ma difficilmente sarà a disposizione di Motta per il finale di stagione. Una volta che ricomincerà a lavorare, servirà altro tempo per fargli riprendere la condizione ottimale e il ritmo partita.

- Per sostituire Bremer: Gatti e Kalulu al centro, con Savona a destra e Cambiaso sull'altra fascia. L'altra soluzione può essere quella dell'inserimento di Danilo al posto di uno dei due centrali o da terzino destro. Tra le alternative c'è anche l'ex Verona Cabal, che da quando è alla Juve è stato schierato a sinistra ma all'occorrenza può fare anche il centrale.