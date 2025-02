Infortunio Douglas Luiz, quante e quali partite salta con la Juventus

AFP via Getty Images

Dopo la vittoria contro il Cagliari - decisivo il gol di Vlahovic - in casa Juventus: gli esami svolti al J Medical nel giorno successivo hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra che lo terrà fuori dal campo per diverso tempo.- Da capire, ora, quali saranno i tempi di recupero. La sensazione è che Douglas Luiz rimanga indisponibile fino a dopo la sosta per le nazionali, il rientro in campo potrebbe essere previsto per la partita contro il Genoa in programma il 30 marzo.: il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Empoli, e le gare in campionato contro Verona (3 marzo alle 20.45), Atalanta (9 marzo alle 20.45) e Fiorentina (16 marzo alle 18).

- Nella prima stagione in Italia Douglas Luiz sta trovando qualche difficoltà a esprimersi ai livelli mostrati in Premier League, a oggi il brasiliano ha giocato solo tre partite da titolare per un totale di 22 gare complessive tra campionato, Champions League e Supercoppa italiana.; lo stesso problema a causa del quale ha saltato anche il ritorno dei playoff di Champions League contro il Psv.