Inghilterra: al posto di Southgate spunta un nome ad interim

nelle partite di Nations League contro l'Irlanda e la Finlandia a settembre.Lo scrive la Bbc sul proprio sito internet.Carsley è il manager che ha condotto i giovani leoni alla vittoria nell'Europeo di categoria l'estate scorsa in Georgia, per la prima volta in 39 anni., dimessosi il mese scorso dopo la sconfitta in finale con la Spagna nel campionato europeo, la seconda consecutiva nelle ultime due edizioni (nel 2021 contro l'Italia).

Southgate è stato infatti il più longevo dei tre sulla panchina della nazionale maggiore, tenuta per otto anni con una semifinale mondiale nel 2018 e le due finali europee perse nel 2021 e nel 2024.Come riferisce l'Ansa,, ma ha sempre ribadito di avere in mente una soluzione temporanea.