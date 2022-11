L'ex capitano del Brasile, Marcos Cafu, ha parlato al Mirror del suo pari ruolo Trent Alexander-Arnold che fa fatica a trovare spazio nell'Inghilterra. "Non capisco perché sia in panchina. Ha tutto: qualità, dribbling, ritmo ma non è una novità anzi è sempre la stessa storia. Quando dicono che un terzino non sa difendere abbastanza poi lo tengono fuori. Lo dicevano anche di me e di Roberto Carlos eppure qualcosa l'abbiamo vinta insieme...".