Tegola in casa Inghilterra. Trent Alexander Arnold si è infortunato nel corso della partita con l'Austria. Queste le parole del ct Southgate sulle sue condizioni: "​Trent pare abbia subito un infortunio alla coscia. Non so cosa accadrà, la diagnosi usata e l'entità dell'infortunio saranno note tra 24-48. Il nostro staff valuterà. Incrociamo le dita, il modo in cui camminava rientrando nel tunnel non sembrava bello".