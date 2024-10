Iniesta lascia il calcio, Don Andrés ha detto stop. Il centrocampista spagnolo, ripercorrendo commosso le tappe più importanti di una carriera pazzesca. La voce strozzata dall'emozione, gli occhi pieni di lacrime e le immagini che scorrevano tra una giocata e l'altra. E poi i protagonisti che l'hanno accompagnato nel corso della sua via in campo: da Luis Enrique a Del Bosque, da Guardiola a van Gaal.- A 40 anni Iniesta si prepara a lasciare il calcio giocato dopo aver vinto di tutto con Barcellona e nazionale spagnola. Il centrocampista ha segnato un'epoca: maestro del tiki-taka, è stato uno dei primi e dei migliori interpreti di un nuovo calcio., nel 2010 ha segnato in finale il gol che ha regalato il primo Mondiale alla Spagna. Con la nazionale ha conquistato anche due Europei (2008 e 2012).

- Nel 2018 Iniesta ha lasciato il Barcellona e l'Europa per volare lontano dai riflettori: ha continuato la carriera indove per cinque anni ha giocato col Vissel Kobe, gli ultimi mesi da professionista li ha fatti neglicon l'Emirates Club. Ora è arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo. La fine di tutto, the end. L'ultimo ballo è già passato, presto inizierà una nuova vita per Don Andrés Iniesta.