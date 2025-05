Inter, Barella: "Donnarumma un amico, speriamo faccia il bravo. La maglia gialla ci piace..."

Getty Images

Vigilia di. Nicolòha parlato in conferenza stampa, queste le parole del centrocampista."Non lo posso dire... Comunque siamo, siamo, con tanto rispetto per una squadra molto forte. Ci meriteremmo un bel finale di stagione".“Loro hanno un, come tutto il PSG, altrimenti non sarebbe in finale di Champions. È il cuore pulsante, però, come ho sempre detto,L’abbiamo dimostrato con il Barcellona: senza un grande gruppo e una grande squadra non saremmo riusciti a fare una partita così”.

: sono le più difficili, ma ti lasciano qualcosa dentro, una grandissima emozione. L'altra volta abbiamo fatto una grandissima partita, ma non è arrivata la vittoria. Questa volta cercheremo di stare più attenti ai, la coppa è il sogno di tutti noi"."Io personalmente posso solo. Oltre ad avermi dato tutto quello che mi hanno dato,Anche chi è andato via mi ha lasciato qualcosa, posso fare solo un grandissimo ringraziamento e cercherò di restituire a loro quello che mi hanno dato con tutto quello che ho".

"Ci siamo confrontati, avevamo delle opzioni ed è ricaduta su quella. Niente di particolare,"Deve esserci la voglia die la voglia di fare il meglio possibile per i miei compagni e per tutta la gente che ci segue, sperando di riuscirci. Diciamo che ora sono più pensieri di quelli che hai quando entri in campo, dovremo essere bravi a lasciarli fuori, sia positivi sia negativi"."Ci siamo sentiti ieri, abbiamo parlato di tutto tranne che di calcio. Abbiamo parlato di famiglia, di Nazionalee rispetto come tutti i giocatori del PSG. Spero faccia il bravo".

"Posso solo parlare bene di Zielo e Nicola, oltre a essere due giocatori molto forti sonoZielinski si è inserito subito nel gruppo, abbiamo sofferto la sua assenza in qualche partita. Devo fare i complimenti a Zalewski: è un gruppo facile il nostro, ma è stato subito. Saremmo tutti felici se rimanesse con noi"."Se la mia carriera si basasse solo sui goal sarebbe in salita... Non esistono solo i goal,La cosa più importante per me è dare unaa questi ragazzi"