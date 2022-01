E' tutto fatto tra Lorenzo Insigne e il Toronto. Il capitano del Napoli finirà la stagione con il Napoli per poi prendere un volo di sola andata per il Canada e l'MLS. Nelle ultime ore sono stati definiti anche i dettagli dell'operazione: l'attaccante percepirà un ingaggio da 11,5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni e mezzo, più ulteriori 4,5 di bonus. Parliamo di 23 milioni lordi, con i quali diventerebbe il giocatore più pagato del campionato americano superando Carlos Vela (6,3). Non solo, come riporta @MLSsocceritalia, Insigne sarebbe anche il giocatore a guadagnare di più in MLS tra quelli che sono passati da quelle parti con il suo stesso status (non giocatori a fine carriera, per capirci).



