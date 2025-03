Insigne-Toronto: è finita. Fuori rosa e insultato, perché è andata così in Mls

Getty Images

La scelta di vita didi trasferirsi in Canada, al, sta sempre più assumendo i contorni di unaIl 33enne di– ne compirà 34 a giugno – èal suo club che, anche quest’anno, frequenta i bassifondi della classifica della. Una situazione delicata quella dell’italiano che, pur essendo disponibile,E i tifosi, stanchi di ciò, hanno anche iniziato ae a urlargli insulti durante l’ultima gara contro gli, questo il coro ripetuto più volte dagli spalti e rivolto all’ex. Unper la sua avventura a Toronto che è sempre piùEppure era partita come meglio non poteva: nel 2022 aveva firmato un ricchissimocon il club che lo aveva insignito del ruolo di, l’unico per il cui pagamento si potevano sforare le cifre stabilite dal salary cap. E il Toronto infatti per lui aveva rotto il salvadanaio.In campo però sia lui che la squadra stentavano: troppi infortuni, risultati che non arrivavano e un click tra club e giocatore che non è mai scattato e che non ha mai fatto sentire il calciatore davvero a suo agio.

E quindi, pur continuando ad allenarsi regolarmente,Non è sceso in campo neppure per un singolo minuto in questa stagione.Lo ha confermato il nuovo tecnico del Toronto Fc,, che ha sottolineato come debba scegliere i giocatori in base a “come il club vuole giocare". Club che, ormai da tempo, sta cercando diper puntare su un altro ‘Designated Player'. E senza di lui la squadra non vola, anzi.

Il Toronto le sta provando tutte pur di risolvere la questione.. Così come avrebbe rifiutato le diverse offerte che gli erano arrivate nei mesi scorsi, durante l’ultima sessione di mercato., tante si erano interessate a lui, come anche club daIl tutto però si era chiuso con un nulla di fatto che ha cristallizzato una situazione ora esplosa con la. Da stella del campionato – nell’ultimo annoa stella cadente fino a diventareuna parabola amara per chi, meno di 4 anni fa, vinceva gli Europei con l’Italia.