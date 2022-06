Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter segue con molto interesse il centrocampista del Chelsea Loftus-Cheek. La "Rosea” spiega come col suo arrivo i nerazzurri potrebbero passare da un eccesso all'altro.



“L’arrivo di Loftus-Cheek non condizionerebbe, quindi, altri innesti nel reparto, anche se considerazioni di carattere numerico verranno comunque fatte: l’anno scorso i tre titolari sono stati spremuti oltre misura, al punto di calare tutti insieme nel momento più caldo, ma stavolta il rischio sarebbe quasi il contrario. Un sovraffollamento tra titolarissimi e riserve che valgono quasi i titolari. Nel caso, toccherebbe poi a Simone Inzaghi gestire dosaggi non facili”.