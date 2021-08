Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex difensore dell'Inter, Lele Adani, ha espresso la propria opinione in merito all'esterno nerazzurro, Dumfries.



"Dumfries? Il suo processo di scolarizzazione non è finito, non è che arriva ed è Hakimi. E' arrivato tardi nel calcio che conta, poi è andato al PSV, diventando capitano e poi titolare nell'Olanda. Un giocatore tra quelli che potevi prendere che è interessante ma deve completarsi. In Italia, però, sono migliorati Hakimi e Lukaku”.