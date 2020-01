Quale futuro per Ionut Radu? Gli agenti del giocatore, Oscar Damiani e Crescenzo Cecere, sono arrivati nel pomeriggio nella sede nerazzurra per parlare del portiere rumeno, fuori dai piani del Genoa e di proprietà dei nerazzurri: il Nizza lo vuole in prestito per 18 mesi, formula gradita anche all'Inter.