Novità importanti per quel che riguarda il futuro di Nicolas Pépè, esterno offensivo del Lille, autore, quest'anno, di un'ottima annata con i francesi. Su di lui, ormai da giorni, si sono mosse tante big europee con il Bayern Monaco e Mancheser United in primis, ma anche l'Inter lo ha seguito spesso ed ha mostrato interesse. Il tecnico della società francese, Christophe Galtier, ha parlato a tal proposito, dando per certa la sua partenza.



LE PAROLE DI GALTIER - L'allenatore del Lille ha, infatti, affermato:" Nicolas se ne andrà non al 100%, ma al 150%. Quando hai un giocatore che ha segnato 35 gol in 18 mesi, arrivano grandissimi club con offerte molto importanti. Bisogna mantenere degli equilibri nello spogliatoio ed un equilibrio di bilancio e poi come si può impedire ad un calciatore di non andare in una grande squadra europea? E' impossibile".