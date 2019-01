Il problema ormai è conclamato: l’Inter ha un buco grande come una casa a centrocampo, dove Vecino e Joao Mario non garantiscono quella quota di interdizione e inserimenti necessari soprattutto in gare come quella di Torino, dove gli uomini di Mazzarri hanno avuto la meglio con il semplice ausilio della corsa. Il centrocampo di Spalletti è privo di qualità, con Nainggolan, che era stato preso per fare la differenza, ancora lontano dalla forma migliore. Il mercato ha portato in dote Cedric Soares, ma probabilmente Marotta e Ausilio avranno il loro da fare per migliorare la rosa nel reparto di mediana, dove anche Brozovic inizia a perdere colpi, forse per stanchezza.



GIUGNO È LONTANO - Per l’anno prossimo sono diversi i profili accostati alla società nerazzurra, da Barella a Herrera passando per Modric. Ma giugno potrebbe essere troppo lontano, visti i problemi che l’Inter esibisce nel reparto. Gagliardini non vede il campo da tempo per scelta tecnica, Borja Valero viene utilizzato alternamente, Vecino e Joaon Mario possono contare sulla fiducia di Spalletti, ma raramente la ripagano. Ecco perché i nerazzurri farebbero bene a intervenire immediatamente, anche perché la corsa Champions rischia di trovare seri intralci, specie in questo momento che Spalletti si ritrova senza esterni d’attacco (con Politano non al meglio e squalificato, Keita infortunato e Perisic fuori per questioni di mercato, dato che ha chiesto la cessione). UN COLPO ALLA RAFINHA - Mai come in questo momento Spalletti avrebbe bisogno del supporto del centrocampo, ma il tecnico toscano non ha a disposizione elementi che riescano a supportare le due punte, Icardi e Lautaro Martinez. Mancano inserimenti e interdizione, la squadra è spesso spaccata in due e il 3-5-2 adottato contro il Torino ha evidenziato ulteriormente la mancanza di fantasia e qualità. Mancano 4 giorni alla fine del mercato e la coppia Ausilio-Marotta dovrà fare di tutto per regalare una soluzione interessante a Spalletti, un po’ come l’anno scorso i nerazzurri erano riusciti a fare integrando Rafinha.