Nella notte di festa di Dusseldorf, un po' di preoccupazione resta in casa Inter per l'infortunio muscolare al flessore della gamba destra subita da Alexis Sanchez nel finale della partita contro il Bayer Leverkusen. Nei prossimi giorni, il calciatore cileno sarà sottoposto agli esami medici del caso, per capire se ci sia o meno una lesione.



Un dettaglio che servirà a Conte per capire se poter contare o meno sul Nino Maravilla per la semifinale di domenica contro la vincente di Shakhtar-Basilea ed eventualmente per il prosieguo dell'Europa League.