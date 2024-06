AFP via Getty Images

Inter, Arnautovic blocca l'arrivo di Gudmundsson

18 minuti fa



Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento, Marko Arnautovic, nonostante qualche interessamento da parte di club arabi, non ha intenzione di lasciare i nerazzurri. L’Inter ha versato 8 milioni di euro al Bologna e il rischio di una minusvalenza è incredibilmente presente. All’austriaco si sono interessati, seppur in maniera timida, due club della Saudi League, ma senza trovare una disponibilità a trattare nel giocatore.



E' chiaro che, tuttavia, senza l’addio di Arnautovic, l’Inter non può inserire in rosa un’altra punta per Inzaghi. E sì che la preferenza dell’allenatore - ma anche della società - è per Gudmundsson. Al momento, dunque, l'Inter è bloccata e non può di fatto forzare la cessione, ma c'è ancora tempo per pensare all'addio dell'ex Bologna. Per arrivare all'islandese, in sostanza, servirà cedere l'austriaco.