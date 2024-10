Inter, Asllani alza bandiera bianca: il centrocampista non parte per Roma

Getty Images

Kristjan Asllani ha alzato bandiera bianca, il centrocampista albanese resterà fermo ai box e non partirà con la squadra per la trasferta di Roma. Un problema per Simone Inzaghi, che a centrocampo si ritrova gli uomini contati visto che anche Zielinski sarà costretto al forfait a causa del problema muscolare accusato in nazionale. Per quanto riguarda la linea mediana, i tre titolari che affronteranno i giallorossi di Juric saranno Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Frattesi pronto a subentrare.

PRONTO PER LA CHAMPIONS - Per Asllani niente di preoccupante, il calciatore albanese rimarrà fermo per un trauma contusivo al ginocchio ma le sue condizioni non preoccupano minimamente, tanto che dovrebbe essere abile e arruolato per la partita dì mercoledì contro lo Young Boys, in Champions. Per quella data si cercherà di avere a disposizione anche Zielinski, ma per il polacco è un po’ una corsa contro il tempo, sicuramente piu facile, per lui, il pieno recupero per la sfida contro la Juventus.