Sampdoria, partenza in segreto da Bogliasco e ritiro anticipato pre Spezia

Resta alta la tensione attorno allaalla vigilia della sfida delicatissima contro lo Spezia. Il clima è nervoso e la società ha deciso di cambiare le proprie abitudini nel tentativo di riportare ordine e concentrazione. La conferenza stampa di Leonardo Semplici è stata, invece che alla vigilia come sempre, scelta che ha segnato l’inizio di una strategia di isolamento della squadra.La Sampdoria è partita per il ritirodirezione una località nello spezzino, con l’obiettivo di compattare il gruppo e prepararsi nella massima tranquillità. Il viaggio è avvenuto su un pullman, messo a disposizione dalla ditta GenovaRent. Il mezzo ufficiale della squadra, infatti, è ancora in carrozzeria per riparare i danni provocati dalla sassaiola lanciata dai tifosi sabato sera sul cavalcavia di Quarto, un episodio che ha contribuito ad alzare ulteriormente la tensione.

Per motivi di sicurezza, il trasferimento è avvenuto con laA condividere e approvare questa decisione sono stati il presidente Matteo Manfredi, l’amministratore delegato Raffaele Fiorella, il direttore sportivo Pietro Accardi e l’allenatore Leonardo Semplici, scrive Il Secolo XIX. Tutti e quattro erano presenti anche all’allenamento di ieri, al campo superiore del centro sportivo Mugnaini, a testimonianza della volontà di stringersi attorno alla squadra in un momento delicato e decisivo.