Per la gara di oggi contro la Salernitana Simone Inzaghi ha scelto di affidarsi ain regia. Terza partita da titolare per il classe 2002, che l'ultima volta dall'inizio aeva giocato l'8 ottobre contro il Sassuolo. In quell'occasione Brozovic era infortunato e Calhanoglu non era stato ancora provato in quel ruolo; da ottobre a oggi in campionato è solo entrato a gara in corso, partendo dal primo minuto in altre due partite: una in Champions contro il Bayern e l'altra in Coppa Italia col Parma.