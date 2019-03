Ieri non si è allenato nella seduta facoltativa prevista ad Appiano Gentile e oggi dovrebbe tornare in campo a lavorare coi compagni che, piano piano, stanno facendo rientro alla Pinetina. I prossimi, comunque, restano di essere gli ultimi mesi di Mauro Icardi all'Inter. Il lungo lavoro di mediazione svolto da Beppe Marotta e dall'avvocato Nicoletti ha portato a una sorta di tregua, ma la pace definitiva tra la società nerazzurra e il suo ex capitano è tutt'altro che scontata. E così il club del presidente Zhang lavora alle alternative all'argentino.



ASSALTO A DZEKO - Due i nomi principali su cui si stanno concentrando gli uomini mercato interisti: Duvan Zapata ed Edin Dzeko. In particolare, come scrive La Gazzetta dello Sport, è il centravanti bosniaco il profilo che stuzzica maggiormente, sia dal punto di vista tecnico che da quello dell'esperienza. Dal canto suo, Edin ha detto sì al progetto nerazzurro: il rinnovo del contratto in scadenza 2020 con la Roma è lontanissimo,lui si sta guardando intorno e preferirebbe restare in Italia piuttosto che tornare in Inghilterra, dove lo seguono West Ham ed Everton. L'assalto definitivo potrebbe avvenire subito dopo Pasqua, a margine di quell'Inter-Roma in programma il 20 aprile che dirà molto su chi parteciperà alla prossima Champions League.