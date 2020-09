Christian Eriksen via dall'Inter? Come scrivono in Spagna, l'Atletico Madrid sta pensando al trequartista del club nerazzurro, cercato già in passato: Simeone è pronto a mettere sul piatto un centrocampista della sua rosa, coi nerazzurri che hanno messo gli occhi, da tempo, su Thomas. Possibile scambio in vista, secondo i media iberici.