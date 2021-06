Nicolò Barella e Stefano Sensi tra i convocati di Mancini per gli Europei che inizieranno tra una settimana. E i due centrocampisti dell'Inter sono anche al centro del mercato: il primo, come scrive il Corriere dello Sport, tratterrà il rinnovo col club nerazzurro la prossima settimana, mentre il secondo può partire, con la Fiorentina che insiste per vestirlo di viola.