Inter, Barella: "La stanchezza? Niente scuse, il ko col Bologna è colpa nostra"

Una Pasqua con sorpresa per l’Inter, ma l’uovo nerazzurro non ha nulla di dolce: la squadra di Inzaghi perde 0-1 al Dall’Ara contro il Bologna, decisivo un gran gol di Riccardo Orsolini nei minuti finali. Nel post partita, il centrocampista: “Può succedere di prendere un gol così, ma quest’anno abbiamo lasciato troppe volte centimetri per strada - ha detto a Dazn - Avevamo una palla facile da rinviare, dovevamo fare meglio; ma lottando su tre fronti non è semplice trovare sempre le energie per giocare partite così importanti contro squadre così forti”.

“Da domani dobbiamo ripartire pensando che abbiamo possibilità di vincere in ogni competizione.. Siamo andati in difficoltà, anche se forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto perché la partita era equilibrata”.“Le partite da giocare sono tante, l(il Mondiale per Club, ndr). Ora però dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, ritrovando quelle energie che a volte mancano”.