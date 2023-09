Cinque vittorie in altrettante partite, l'Inter viaggia a punteggio pieno e mercoledì sera affronta il Sassuolo di Dionisi, domatore di zebre, reduce dal 4-2 rifilato alla Juventus. Risultato che è la fotografia dei singoli valori della squadra emiliana, mentre lo 0-1 maturato a Empoli ha mostrato un'Inter leggermente affaticata. Ma a San Siro interverranno forze fresche, merito del turnover di Simone Inzaghi, abile gestore di energie.



L'EX FRATTESI CON BARELLA - Per la sfida casalinga spazio alla prorompenza atletica di Denzel Dumfries, rimasto a guardare a Empoli per l'intera durata del match. L'altra novità, invece, riguarda il reparto difensivo, con Acerbi che potrebbe giocare da braccetto sinistro al posto di Bastoni, a corto di energie. Per la prima volta Inzaghi dovrebbe fare a meno del suo amuleto, Henrikh Mkhitaryan: al posto dell'armeno ci sarà Davide Frattesi, per la prima volta contro la sua ex e titolare a San Siro; tra le altre cose accanto a Nicolò Barella, a ricomporre la coppia che in Nazionale proprio sul terreno del Meazza aveva battuto l'Ucraina, con l'ex Cagliari spostato sul lato sinistro. In attacco ci sarà ancora la Thu-La, con Sanchez pronto a subentrare, anche se per adesso il cileno ha nella gambe una trentina di minuti.



LA PROBABILE FORMAZIONE

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro.