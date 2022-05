Buone notizie per l'Inter in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì sera contro la Juventus. Come previsto sin dai giorni scorsi, Alessandro Bastoni è tornato a lavorare in gruppo nella seduta svolta in mattinata ad Appiano Gentile. Il centrale classe '99 è reduce da un problema al polpaccio destro che lo tiene fuori da tre partite consecutive, mentre l'ultima apparizione in campo risale ai circa 26 minuti disputati nella sfida con la Roma. Pur non essendo al top della condizione, il difensore della Nazionale è intenzionato a stringere i denti pur di scendere in campo in una partita che può consegnare all'Inter il secondo titolo della stagione dopo la Supercoppa.



GLI ULTIMI DUBBI - Simone Inzaghi non ha tuttavia sciolto ancora le riserve e verosimilmente prenderà una decisione definitiva soltanto dopo la rifinitura di domani. Conteranno molto le sensazioni dello stesso Bastoni, disposto a prendersi un rischio pur di essere abile ed arruolabile. Qualora non dovesse farcela, si rinnoverebbe il ballottaggio tra Dimarco e D'Ambrosio, col primo sempre sceso in campo dall'inizio nelle ultime 4 giornate di campionato e dunque favorito in caso di forfait del compagno di squadra.