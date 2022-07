Sul raddoppio di Ben Yedder, il neo acquisto dell'Inter, Raoul Bellanova, non è stato impeccabile. L'esterno nerazzurro si è lasciato bruciare dalla punta del Monaco, un aspetto che oggi prende in esame la Gazzetta dello Sport, che spiega come il terzetto difensivo composto da Darmian, D'Ambrosio e Dimarco non sia l'unica cosa rivedibile.



“Alle incertezze e alle distonie di un terzetto improbabile, si sono sommate altre anomalie. Per esempio, la sofferenza di Bellanova nella fase difensiva, crediamo per banali questioni di gambe. Sul secondo gol monegasco, Ben Yedder lo ha fulminato con un’accelerazione senza appello. Altro passo, altra tecnica”.