Casacca arancione, maglia e pantaloncini del Chievo e lo stadio Olimpico a fare da arancione. Una corsetta al fianco di Totti prima di fare il suo esordio. Correva il maggio del 2017, in un Roma-Chievo finita 5-3 faceva il suo esordio in serie A il millennial Emanuel Vignato. Di strada questo ragazzo nato nel 2000 ne ha fatta tanta, tra gol e magie nel campionato Primavera e una presenza sempre più costante in prima squadra. Tanto da suscitare un forte interesse e candidarsi a diventare uno degli uomini mercato in vista della sessione estiva.



INTER INTERESSATA - Dribbling, tiro, rapidità d’esecuzione e un feeling il gol non indifferente. Ingredienti che fanno di Vignato un talento in vetrina. L'Inter gli posato gli occhi addosso da diversi mesi ma non è l'unica in Italia. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Bologna e Genoa sono fortemente interessate e pronte a forumulare un'offerta importante per strapparlo al Chievo Verona. C'è un retroscena di mercato legato anche al Milan: anche Leonardo ha preso informazioni su questo esterno capace di giocare anche sulla trequarti. Un sondaggio che non è ancora sfociato in una vera e propria trattativa ma non è da escludere che i rossoneri, una volta chiarite le posizioni dirigenziali, possano rifarsi sotto.



ASSALTO VALENCIA - Su Vignato si registrano anche interessamenti dalla Spagna: il Valencia ha mosso passi concreti per strappare il gioiello del Chievo alla concorrenza. Il club clivense gongola, dopo aver riufiutato a gennaio un'offerta da 2,5 milioni più altri 2 di bonus dal Bologna. Campedelli valuta il suo cartellino oltre i 6 milioni di euro, le pretendenti non mancano di certo.