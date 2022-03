Le buone sensazioni della vigilia non sono state confermate dall'allenamento di rifinitura. Marcelo Brozovic non è partito insieme al resto della squadra in direzione Torino con il pullman dell'Inter e il resto dei compagni e, anzi, ha lasciato Appiano Gentile da solo con la sua macchina.



La cautela ha prevalso nelle scelte di Simone Inzaghi che, ha scelto di non rischiarlo per non provocare problematiche più gravi in vista del proseguo della stagione. Brozovic non sarà quindi convocato e potrà tornare a disposizione in vista della sfida contro la Fiorentina.