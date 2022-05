Lautaro Martinez e Ivan Perisic saranno due punti fermi di Inzaghi da qui a fine stagione. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Conte ha trasformato Lautaro da promessa a stella e Inzaghi è ripartito proprio dal Toro per modellare la sua Inter. Per Martinez doveva essere l’anno della svolta e così è stato: contratto da top player e record personale di reti in una stagione già eguagliato. Ecco perché nelle prossime quattro saranno le altre punte a ruotare. Un po’ come succede da mesi con Perisic: Gosens doveva aiutarlo a rifiatare, ma Ivan è in condizione straripante, domina la fascia come quando era ragazzino e ora è pure più incisivo in zona gol: 7 gol e 6 assist, cosa chiedere di più?”